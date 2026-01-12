衆議院を解散するのかしないのか。最終判断が注目される高市首相は12日、地元の奈良市で3日ぶりに公の場に姿を見せました。高市首相：解散については考えている暇がございません。この発言からわずか1カ月。23日の通常国会の冒頭で衆議院を解散する案が突如浮上し、政界には解散風が吹き荒れています。高市首相は解散に踏み切るのか。解散した場合には、国民生活に影響はあるのでしょうか。12日午後2時過ぎ、奈良市内に車列で到着