世の中には、女性のことをアクセサリーのような存在としか思っていない男性がいるようです。細くてキレイな女性にしか興味がない男性は、平気で失礼なことを言ってのけてしまうようで……？今回は、女を敵に回した男性社員の話をご紹介いたします。「太った女に価値はない」「休憩室で同僚たちとお昼を食べていたとき、駅前に新しくできたケーキ屋さんの話になったんです。そこから話がはずみ、『今度アフタヌーンティー行きたい