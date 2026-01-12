スノーボードワールドカップ、女子ハーフパイプで妙高市出身の冨田せな選手が3位に入賞しました。ことし2月開幕のミラノ・コルティナオリンピック出場を確実にしています。現地時間1月9日に決勝が行われたスノーボードのワールドカップ、女子ハーフパイプ。妙高市出身で北京オリンピックの銅メダリスト、冨田せな選手は冒頭の横3回転技を決めるなど安定した滑りをみせます。結果