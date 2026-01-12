アビスパ福岡は12日、2026シーズンのキャプテンは引き続きDF奈良竜樹が務めることを発表した。奈良はクラブを通じ、「キャプテンを務めさせていただくことになりました。アビスパ福岡のために自分のできる全てを尽くす覚悟です。塚原監督と共にチーム一丸となって闘っていきます。今シーズンもよろしくお願いします。」とコメント。また、副キャプテンにはDF上島拓巳、MF見木友哉、MF北島祐二の3選手が就任することが併せて