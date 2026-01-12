オリックス・バファローズに所属する宮城大弥（24）は1月10日、Instagramを更新。結婚したことを報告した。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 宮城は「新年あけましておめでとうございます」「昨年はたくさんの応援をいただき本当にありがとうございました」とファンへの感謝をつづり「私事ではございますが、このたび結婚いたしました。