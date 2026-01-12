昨年12月25日に日本テレビ系で放送した「ぐるナイ」ゴチ26最終戦では、矢部浩之・小芝風花・高橋文哉の3人がクビとなる衝撃の展開に。そして、“新メンバーは2人”という発表が！果たして、今年のゴチ新メンバーは誰だ？1月15日（木）よる7時より放送の「ぐるナイ ゴチ新メンバー発表！2時間SP」に向けて、撮れたての新メンバーAさん・Bさんのヒント動画を「ぐるナイ」公式Ｘ・日テレ公式YouTubeチャンネルにて公開。ギリギリの一