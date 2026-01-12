2025年に新館を増築した【センチュリーマリーナ函館】。同時に “炭火焼” をテーマにした3つのレストラン「炭火成吉思汗 北ジン」と「海鮮炉端 北乃路」、「SUMI KITANOJI」がオープン。特に羊肉を使うジンギスカンは低カロリー高タンパクで、鉄分が多くヘルシーなので女性にもおすすめ。宿泊客はもちろん外来客や、14階にある大浴場とサウナを日帰り入浴で楽しんだ後、ジンギスカンを満喫できるのも魅力です。｜