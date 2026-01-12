【モデルプレス＝2026/01/12】ミュージシャン・音楽プロデューサー・ラジオパーソナリティーとして活躍したスマイリー原島さんが、亡くなったことが分かった。65歳だった。12日「SMILEY’S」の公式X（旧Twitter）にて発表された。【写真】「フジロック」公式Xが投稿したコメント全文◆スマイリー原島さん死去 65歳公式Xは「2025年8月末から病気治療のため入院しておりました弊社代表 スマイリー原島こと原島宏和ですが、2026年1月6