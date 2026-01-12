【モデルプレス＝2026/01/12】元日向坂46の富田鈴花が1月11日、自身のInstagramを更新。愛車とのドライブの様子を公開し、話題となっている。【写真】24歳元日向坂46「かっこよすぎ」富士山望む海沿いで愛車と2ショット◆富田鈴花、愛車と湘南へ富田は「冬は毎日ドライブ日和だね〜」とコメントし、愛車とのドライブショットを多数投稿。湘南の海を訪れた様子や、富士山の写真などドライブを満喫している様子を公開している。◆富