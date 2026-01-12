息子のおさがりを義妹に渡していた筆者の友人。感謝の言葉を受け取る一方で、ある日を境に、友人の中に小さな違和感が芽生えていきました。家族の距離感にまつわるエピソードです。 おさがりに喜んでくれる義妹 義妹には、サイズアウトした息子の洋服を何度もあげてきました。「助かる！」と笑顔になる姿を見ると、状態が良いものは取っておこうと思うようになります。 年に数回、帰省のタイミングで渡していたため、彼