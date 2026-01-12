お笑いタレントのキンタロー。が１２日、「第１回ＴＯＹＧＡＭＥＣＵＰ」のゲストステージに登場した。「野球盤３Ｄエーススーパーコントロール」、「ジェンガクラシック」などトイゲームを使った大会。思い出のゲームはＵＮＯといい、「修学旅行とかで集まってやると、不思議と仲良くなる。この人計算高いなとか、素直だなとか、ポーカーフェースなのにこんなカード持っていたのかおまえ！とか（笑）違ったパーソナリテ