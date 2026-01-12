巨人の園田純規投手が１２日、地元である福岡・大野城市で行われた「二十歳のつどい」に出席した。「大人になった責任と自覚を改めて実感しました。支えてくれた方々、応援してくれている方々に恩返しできるように頑張らないといけない、と思いました」と語った。昨季は６月１４日のイースタン・ヤクルト戦（戸田）で公式戦初登板、初先発。５回１失点の好投で初勝利を挙げると、シーズン終了まで無傷の８連勝で防御率１・４２