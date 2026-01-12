前市長・小川晶氏（43）の辞職に伴う群馬県前橋市長選が12日、投開票され、無所属で出馬した小川氏の当選が確実となった。 【写真】“前橋の長澤まさみ”と言われた笑顔 部下の既婚男性職員と10回以上ラブホテルで密会した“ラブホ密会”騒動で25年11月27日に辞職。出直し選に臨んだ小川氏は選挙戦で「たくさんの政策を前に進めることができました」と、市長在任の1年9カ月間での小中学校の給食無償化実現などの成果を強調。