有村圭一郎監督は選手時代に鹿児島実業で優勝を経験第104回全国高校サッカー選手権は1月12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で決勝が行われ、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）に3-0で勝利して初優勝した。神村学園の有村圭一郎監督は「小中学生やサッカーを志す鹿児島の子供たちが憧れや未来を描いてくれたら何よりも嬉しい」と喜んだ。神村学園は前半19分に最終ラインから背後へのロングボールが出ると、FW徳村楓大が反