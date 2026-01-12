長野市松代町で12日、地元の剣道クラブに通う小学生が初稽古に臨みました。道場に響き渡る気合の入った掛け声。長野市の松代藩旧文武学校で行われた初稽古です。子どもたちに地域の文化財の大切さを知ってもらうと共に心身を鍛えてほしいと毎年成人の日に行われています。12日は長野市の松代地区と篠ノ井地区の剣道クラブに通う小学生21人が参加。初稽古の前には感謝の気持ちを込めて道場の床を丁寧に雑巾がけ。そして…。厳しい寒