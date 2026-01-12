中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月12日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は12日の記者会見で、トランプ米大統領が再びキューバ政府を直接威圧したことを巡り、米国に対しキューバへの封鎖・制裁、あらゆる形態の脅迫を直ちに停止するよう促すと表明した。毛氏は次のように述べた。中国はキューバが国家の主権と安全を守ることを断固支持し、外部からの干渉に反対する。米国にキューバに対する封鎖