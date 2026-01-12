バレーボールSVリーグ女子のKUROBEアクアフェアリーズ富山は、おとといときのう、今年初の試合に臨みました。アクアフェアリーズは、おとといホームでデンソーエアリービーズと対戦。アクアは、高さのある外国籍選手の活躍や、ミドルブロッカー・山口のブロックなどで相手を圧倒し、第1、第2セットを連取します。第3セットは落としたものの、第4セットは会場に訪れた