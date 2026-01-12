自身が経営する飲食店に女性の遺体を隠したとして男が逮捕された事件で、遺体は死後10日ほど経っているとみられることが分かりました。北海道・日高町の飲食店経営、松倉俊彦容疑者（49）は、2025年12月31日ごろ、自身が経営する店の壁の中に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。警察は、20代女性の安否に関する相談を受け、この女性の知人である松倉容疑者に事情を聴き、店舗内の壁の中から女性の遺体を発見しました。司法