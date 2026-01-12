地元の人たち念願の復活です。南砺市利賀地域で200年以上前から伝わる、家内安全や五穀豊穣を願う伝統行事「初午」がおととい、6年ぶりに行われました。「乗り込んだ、乗り込んだ、お馬が乗り込んだ～」南砺市利賀の伝統行事「初午」は、神主や馬などの役を子どもだけで行う珍しい神事で、国の選択無形民俗文化財に指定されています。少子化と新型コロナの影響で、2020年を最後に行われていませんでしたが、今回、地元のこど