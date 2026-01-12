きのう高岡市の中心街で、少なくとも7棟が焼けた火事で、火元は連絡が取れていない80代の男性の住宅とみられることが分かりました。こちらは火災発生直後の映像です。赤い炎と黒い煙をあげて、建物が激しく燃える様子が確認できます。警察と消防によりますと、きのう午前8時40分ごろ、高岡市片原横町に住む人から「炎と黒煙が上がって付近の家も燃えている」と消防に通報がありました。消防車20台が出て消火にあたり、火はおよそ6