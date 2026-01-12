新潟市の住宅で火事があり、2人の遺体が見つかりました。建物から噴き出す激しい炎。煙は画面の左から右に勢いよく流れ、風が強く吹いているのがわかります。12日正午ごろ、新潟市で近所の住民から「建物が燃えています」と通報がありました。火はおよそ4時間後に消し止められましたが、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。近所の住民「自分が出るタイミングで、もうカーテンなど燃えて溶けていた。煙がもう家に入ってきていた