第104回全国高校サッカー選手権大会を制した神村学園の有村圭一郎監督が、試合後の記者会見に出席した。全国高校サッカー選手権大会の決勝戦が12日、『MUFGスタジアム（国立競技場）』で行われ、神村学園（鹿児島）は鹿島学園（茨城）と対戦。19分に先制点を挙げると、前半のうちに追加点を挙げ、2点リードで試合を折り返す。さらに後半アディショナルタイムに、ダメ押しの3点目を奪い、神村学園が初優勝を飾った。有村監督