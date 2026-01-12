［選手権・決勝］神村学園（鹿児島）３−０ 鹿島学園（茨城）／１月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）「監督という立ち位置にいますが、自分が前に出たいとは思いません。出たいスタッフがいるなら、取材を受けてくれてもいい。できるだけメディアにも出ず、誰が監督をやっているの？ と思われるぐらいが一番良い」。以前、神村学園の有村圭一郎監督が発した言葉が印象に残っている。選手が主役のチームを作り、スタッフがやり