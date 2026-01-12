大村市で、電動アシスト自転車を借りて観光地などを巡ることができる「シェアサイクル」がスタートしました。 大村市で運用が始まった「シェアサイクル」。 自転車を借りたり返却したりする拠点の1つ「JR新大村駅前」で、除幕式が行われました。 市の観光コンベンション協会による取り組みで、12台の電動アシスト自転車を用意。 スマートフォンの専用アプリを使って、24時間予約や返却ができ