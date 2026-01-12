カープの主力選手たちが、３連休中も自主トレに励んでいます。ことしにかける選手たちの決意です。■秋山翔吾「オッケーまず一本。でもキツイな」 太平洋を臨む静岡県下田市のサンドスキー場です。ことし38歳になるベテランの秋山が、高さおよそ70メートルの砂山を駆け上がりました。■秋山翔吾「やっぱり、この距離と砂浜のところで足腰を鍛えられるのは、今しっかり走れる状況が作れてるっていうのは