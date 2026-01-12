今月16日に開幕する「りそなグループ Bリーグオールスター 2026」。 大会3日目のメインイベントに出場する、長崎ゆかりの選手たちを紹介します。 オールスターゲームは、『B.BLACK』と、『B.WHITE』の2チームに分かれて行われます。 B.WHITEには「長崎ヴェルカ」から、馬場 雄大選手と川真田 紘也選手がともに、B.LEAGUE推薦で選出されています。 また B.WHITEの指