人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）隠し事が原因で家族ともめるかも……。オープンな気持ちで過ごそう。11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）家の中でのんびりすると心が充実。趣味に熱中もおすすめ。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）まとま