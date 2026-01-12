１月１３日（火）の近畿地方は、折りたたみ傘があると安心。日中は季節外れの気温の高さになりそうです。３連休最終日の成人の日は、真冬の寒さになりました。ただ、冬型の気圧配置は緩んできていて、火曜は日本海に前線を伴う低気圧が進んでくる見込みです。この低気圧に向かって流れ込む暖かい空気の影響で、日中は気温がかなり高くなりそうです。一方で、前線が通過するタイミングで、北部を中心に雨の降る時がありそうです。中