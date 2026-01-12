きょう午後、愛知県の国道で、｢ブタが逃げている｣などと複数の通報がありました。【映像】逃げ出したブタ（現場の様子）午後2時半ごろ愛知県西尾市の国道23号で｢前を走っているトラックからブタがおりてきている。トラックは気が付いていないのかそのまま行ってしまった｣と110番通報がありました。警察によりますとトラックの運転手は14頭のブタを乗せていたと話しているということです。国道23号の一部区間が一時通行止め