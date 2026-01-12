3連休最終日の12日、首都圏の高速道路で渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターによりますと、午後6時半時点で上り線では、東名高速・横浜町田IC付近を先頭に17キロ、関越道・高坂SA付近を先頭に15キロ、常磐道・三郷JCT付近を先頭に12キロの渋滞が発生しています。大雪の影響により、通行規制が行われている場所もあります。最新の交通情報と気象情報を確認し、安全運転を心がけてください。