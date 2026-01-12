蘋果日報の創業者、黎智英氏の情状酌量を審理する公判前、裁判所周辺を警戒する警察官＝12日、香港（共同）【香港共同】香港の高等法院（高裁）で12日、香港国家安全維持法（国安法）違反罪などで有罪判決を受けた民主派香港紙、蘋果日報（リンゴ日報＝廃刊）の創業者、黎智英氏の情状酌量を審理する公判が始まった。黎氏が出廷したが発言の機会はなかった。審理は15日まで続き、量刑はその後言い渡される見通し。黎氏は表情を