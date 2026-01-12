早期の衆議院解散を検討する高市総理大臣が就任後、初の地元入りです。【映像】高市総理、安倍元総理の慰霊碑を訪れ献花高市総理は午後、日韓首脳会談をおこなう地元の奈良県に到着しました。佐々木一真記者「高市総理です、高市総理が奈良市内の実家に到着します。総理就任後、初の帰郷です。」高市総理は先祖の墓参りなどをおこなったあと銃撃され、亡くなった安倍元総理の慰霊碑を訪れ、献花をしました。あすは来日する韓