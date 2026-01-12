高市首相は通常国会の冒頭での解散を検討する中、13日の韓国の李在明大統領との首脳会談に向けて地元・奈良県に入っています。高市首相はSNSを更新し、13日の首脳会談に向けて「これから秘書官たちと打ち合わせを行う」と投稿しました。高市首相はさらに、「古都奈良で、長きにわたる文化的交流も振り返りつつ、未来志向の歩みをさらに進めたい」と韓国との関係強化に意欲を示しました。13日の首脳会談では、韓国と経済面での連携