イランの最高指導者らがロシアへ避難準備を始めたと報じられています。【映像】抗議デモが拡大するイラン・マシュハドイギリスの航空業界誌は9日、イランのテヘランとロシア南部の間を軍用の大型輸送機が頻繁に行き来していたと伝えました。イギリス議会ではイラン情勢に詳しい議員が「輸送機はイランに武器や弾薬を運び、大量の金をロシアへ運んだとの情報がある」などと発言しました。ロシアの独立系メディアは最高指導