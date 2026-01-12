3連休に若者を中心ににぎわう店がありました。東京・新宿にある手芸用品店「新宿オカダヤ本店」。お目当ては、さまざまな種類の毛糸です。2年ほど前から若者たちの間に編み物ブームが到来。この店では、2025年の毛糸の売り上げが3年前と比べて4倍になったといいます。中でも、売れ筋は…。新宿オカダヤ本店 営業推進グループ・齋藤和妙さん：韓国から直輸入した糸になるが、いろんな毛糸を引きそろえて1つの糸にしている。かわいい