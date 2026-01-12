須藤監督（中央）と活躍を誓う横浜ＦＣの新加入選手たち。左から秦、前田、横山、細井、佐藤、岩崎＝磯子公会堂Ｊ２横浜ＦＣは１２日、横浜市磯子区の磯子公会堂で新体制を発表し、昨季まで千葉で背番号１０をつけていたＭＦ横山暁之（２８）は「ピッチで自分のあるベき姿を届けたい。わくわくしてもらえるようなサッカーをしたい。結果にこだわっていく」と抱負を語った。藤枝時代に須藤大輔監督（４８）の下で３年間プレー。