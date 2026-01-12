2025年、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の主演に始まり、映画「片思い世界」でピアノに初挑戦したり、「国宝」での演技を高く評価されたりと、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの活躍を見せた俳優・横浜流星。2026年も広瀬すずとのW主演映画「汝、星のごとく」の公開が控えているなど、その活動に期待が高まる。年々、熟達していく演技力でたびたび世間を驚かせる横浜だが、ブレイクのきっかけと言えば、2019年に出演した「