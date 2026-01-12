【モデルプレス＝2026/01/12】AKB48の伊藤百花が1月11日、自身のInstagramを更新。ニットワンピース姿のオフショットを公開した。【写真】可愛すぎるAKB新センター「天使がいる」美脚輝く白ニットワンピ姿◆伊藤百花、ニットワンピで美脚チラリ伊藤は「3枚目までみてねっ ふわふわなのに満足感抜群だった！！！」とつづり、プライベートショットを公開。白いニットワンピースとロングブーツを着用し、美しい脚がチラリとのぞいてい