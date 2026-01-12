◆全国高校サッカー選手権決勝神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）神村学園ＯＢでＪ１川崎のＭＦ橘田健人（２０１６年度卒）が祝福のコメントを寄せた。（協力・川崎フロンターレ）＊＊＊チームはこの日から沖縄キャンプを実施しており、「トレーニング中に、スタッフの方から優勝したことを聞きました」と喜んだ。今選手権では、４日に行われた準々決勝・日大藤沢（神奈川