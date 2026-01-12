北陸自動車道の富山県内の一部区間では、きのう夕方から、大雪に備えた予防的通行止めが行われましたが、きょう未明に解除されました。予防的通行止めは、大雪が予想される際、車両の大規模な立ち往生を防ぐため、あらかじめ通行止めを行うものです。北陸自動車道では、きのう午後5時から、砺波インターチェンジと朝日インターチェンジの間で通行止めとなり、集中除雪作業が行われました。除雪作業が終了したことから