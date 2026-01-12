上空の寒気の影響で県内は、きのうからけさにかけて広い範囲で雪となりました。あすは、県内は広く雨や雷雨となる見込みです。北陸地方は上空の寒気の影響を受け、けさの県内は広い範囲で雪となりました。寒さも厳しく、最低気温は富山市で氷点下1.3度、高岡市伏木で氷点下2.1度を観測するなど、県内10の観測地点すべてで、最低気温が氷点下の冬日となりました。日中は冬型の気圧配置が緩み、雪は次第に弱まりました。午後5時現在