「新世代のくびれ女王」として人気を集めるグラビアアイドル・モデル、タレントの林ゆめさん(30)の2nd写真集（税込み4180円、宝島社から2026年1月15日リリース）の表紙が公開されました。【写真】ミニTシャツの林ゆめさん水着やランジェリー姿など、大人の色気に満ちた大胆カットを多数収録。沖縄の自然を背景に、太陽の下ではしゃぐ無邪気な笑顔から、シャワーシーンやベッドでのしっとりとした表情の悩殺カットまで、思わずドキ