１９９８年に旧群馬町、現在の高崎市で一家３人が殺害された事件からまもなく２８年を迎えます。警察は、指名手配している男の身体的な特徴を新たに公開し、市内の商業施設で情報提供を呼びかけました。 この事件は１９９８年１月１４日、旧群馬町三ツ寺、現在の高崎市の住宅で一家３人が殺害されたものです。警察は、元トラック運転手の小暮洋史容疑者（５６）を殺人の疑いで指名手配しています。 事件から２８年となるのを前に