市長の辞職に伴う前橋市長選挙は１２日投票が行われ、小川晶さん（４３）が２回目の当選を確実にしました。 今回の選挙は小川さんが市の職員だった男性とラブホテルで面会していた問題を巡る対応の是非が主な争点となり、小川市政を継続するのかそれとも刷新するのかが問われました。 投票率は４７．３２％で、２０２４年の前回選挙を７．９３ポイント上回りました。