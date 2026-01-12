広島県は強い寒気の影響で12日も朝から冷え込みほとんどの地点で氷点下となりました。37センチの積雪を観測した庄原市高野町。早朝から除雪車が出動し、住民たちは雪かきに追われていました。■住民「重たいですね。雪がけっこう降って腰とか足とか痛くなります。」安佐南区の西風新都にも雪が積もりました。最低気温は広島市中区でー1.6℃、庄原でー4.5℃など、7地点で今季最低を記録しました。■住民「山の方とか真