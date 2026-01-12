俳優の當真あみ（19）が12日、都内で行われた『映画ラストマン -FIRST LOVE-』大ヒット御礼！＜ファースト・ラブ＞舞台あいさつに登壇。成人の日に合わせ、新成人にメッセージを送った。【全身ショット】まだまだ初々しい？ワンピース姿で登壇した當真あみ昨年、18歳を迎えた當真。この日は会場入りするまでに多くの振り袖姿の人を見たといい、「表情が本当に素敵で20歳になるのが楽しみだ」と話した。18歳から20歳までの期