1月12日昼前、新潟市西区の住宅が全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が発見されました。警察は遺体がこの家に住む夫婦のものとみて、身元の特定を急いでいます。1月12日正午前、新潟市西区にあるJR越後線沿線の住宅街で、「近くの家が燃えている」と目撃者から消防に通報がありました。消防車両11台が出動し、火は約4時間半後に消し止められましたが、平田功さん（89）の木造2階建て住宅が全焼。近隣の住宅複数棟が焼ける被