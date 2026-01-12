愛知県の国道で複数のブタが逃げ出し、一部区間で通行止めとなりました。警察によりますと12日午後3時前、愛知・西尾市の国道23号の西尾東IC付近で「ブタが道を歩いている」などと110番通報が相次ぎました。ブタを運搬するトラックから14頭が逃げたということです。国道23号下りの一部区間で通行止めの措置がとられましたが、現在は解除されています。警察が捜索にあたり、脱走からおよそ3時間たった午後6時ごろ、14頭全てを捕獲し