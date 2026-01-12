「不屈の車両」の寝台車の2段ベッドで過ごすベロニカさん（右）ら＝11日、キーウ近郊（共同）【キーウ共同】ロシア軍によるインフラ施設への大規模攻撃が続き、ウクライナの首都キーウとその周辺が深刻な電力不足に陥っている。氷点下10度を下回る厳しい冬の寒さが続く中、市民の窮状を救おうと、国営ウクライナ鉄道は発電機を備え、暖かい車両で充電や飲食ができる「不屈の車両」と呼ばれる無料サービスを始めた。キーウでは8