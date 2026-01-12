テレビ朝日系「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲのＮＥＷＫＡＷＡＩＩってしてよ？」が８日に放送された。昨年末のＮＨＫ紅白歌合戦にも出場したアイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが、人気芸人のウエストランド・井口浩之、マユリカ・中谷祐太、阪本匠伍らと臨むバラエティー。この日は、ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲのメンバー一人一人から、井口らに向けて日頃の感謝を込めたガチのメッセージをサプライズ披露した